مصادر خاصة لـ”العهد نيوز”: غضب برلماني وسياسي من رئيس الجمهورية

2020/01/29 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حصلت “العهد نيوز”، اليوم الاربعاء، على معلومات خاصة تؤكد غضب هيئة رئاسة البرلمان من الرئيس برهم صالح بسبب تجاوزه لها وتوجيه رسالته إلى الكتل البرلمانية مباشرة يمهلها حتى السبت لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء في الوقت كان يتوجب على الرئيس مخاطبة رئاسة البرلمان حصريا، وهي المؤسسة لمعنية رسميا بمخاطبة الكتل.وقالت المصادر لـ”العهد […]

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