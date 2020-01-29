2020/01/29 | 20:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن البدء باجراءات الفحوصات للتفتيش عن فيروس كورونا في مطاري اربيل والسليمانية الدوليين.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان وزارة الصحة في حكومة الاقليم بدأت باجراء الفحوصات للتفتيش عن حالات الاصابة بفيروس كورونا في مطاري اربيل والسليمانية الدوليين، مبينة انه لم يتم الكشف عن اية حالة اصابة بالمرض.

ومن جهته اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد قادر، ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تطابق المواصفات العالمية وتهدف لمواجهة المرض المسمى بوباء الكورونا، مبينا انه في هذا الاطار بدأت الوزارة بالفحص والاجراءات العاجلة للاشخاص القادمين من الخارج الى اقليم كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطارات كوردستان تبدأ باجراء الفحوصات: لا توجد أي اصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطارات كوردستان تبدأ باجراء الفحوصات: لا توجد أي اصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).