تغريم فيدرر.. والسبب “عبارات مسيئة”

2020/01/29 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الأربعاء، معاقبة روجر فيدرر بغرامة قدرها ثلاثة آلاف دولار، بسبب التلفظ بعبارات مسيئة خلال فوزه على الأميركي، تينيس ساندغرين.وتلقى فيدرر تحذيرا بسبب التلفظ بعبارات مسيئة في المجموعة الثالثة من مباراة الثلاثاء، وفق ما نقلت رويترز.وأوضح فيدرر، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، أنه استخدم مزيجا من اللغات في […]

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