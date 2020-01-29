قرار من الاتحاد الآسيوي بشأن إقامة مباريات كرة القدم داخل العراق

2020/01/29 | 20:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشعر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم إدارة نادي الشرطة العراقي بأن مباريات فريقها الكروي أمام استقلال الإيراني والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال اسيا، ستقام في ملعب كربلاء الدولي.

وذكر نادي الشرطة على موقعه الرسمي الأربعاء "بعد تمسك ادارة النادي باستضافة مبارياتها في إطار دوري أبطال آسيا على الملاعب العراقية..



الاتحاد الآسيوي يشعر الإدارة بخوض مباريات استقلال والوحدة والأهلي على ملعب كربلاء الدولي".

ومن المقرر أن يستقبل الشرطة ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة القارية كلا من استقلال طهران والوحدة في 10 و17 فبراير تواليا، ثم يلتقي أهلي جدة في أبريل المقبل.

وعن موافقة تلك الفرق على خوض مبارياتها في كربلاء، أوضح عضو إدارة نادي الشرطة تحسين الياسري "اليوم الاتحاد الإيراني تسلم الاشعار ذاته من قبل الاتحاد الآسيوي وهو إشعار واضح يفيد بإقامة المباريات في ملعب كربلاء".

وتتواصل في مدينة كربلاء إلى جانب مدن جنوبية أخرى والعاصمة بغداد منذ مطلع أكتوبر الماضي، موجات التظاهرات والاحتجاجات الشعبية اليومية المناهضة للسلطات العراقية ومطالبة بإسقاط النظام وتحسين الأوضاع الحياتية.

وبسبب توتر الأوضاع الأمنية في العراق نقل الاتحاد العربي لكرة القدم، مباراة الشرطة مع نواذيبو الموريتاني في إياب ثمن نهائي بطولة الأندية العربية إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق.

كما نقل مواجهة الشرطة أمام الشباب السعودي في 20 يناير الجاري ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة ذاتها إلى العاصمة الاردنية عمان.

واضطر القوة الجوية العراقي أيضا إلى خوض مباراته أمام مولودية الجزائر في البطولة العربية على استاد فرانسوا حريري في أربيل عاصمة اقليم كردستان بقرار من الاتحاد العربي بعدما كانت مقررة في البصرة.

ونقل الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراتي العراق مع إيران والبحرين ضمن تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في 14 و19 نوفمبر الماضي إلى العاصمة عمان بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وكان مزمعا اقامتهما في البصرة.

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