2020/01/29 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مراسلنا في ذي قار، بأن المتظاهرين أعادوا مساء اليوم الاربعاء،فتح الطرق والجسور المغلقة في مدينة الناصرية بعد 9 أيام من إغلاقها في إطار تصعيد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.واضاف مراسلنا، إن المتظاهرين أعادوا فتح الجسور المغلقة منذ 9 أيام وهي النصر، والدوب، والسريع، فضلاً عن الطرق الأخرى داخل الناصرية.واشار الى أن جسر الزيتون المؤدي إلى ساحة الحبوبي، معقل المتظاهرين المعتصمين، هو الوحيد الذي بقي مغلقاً من قبل المتظاهرين.يذكر ان المتظاهرين اعلنوا في وقت سابق من اليوم الاربعاء إنه جرى إعادة فتح الطرق والجسور بعد التواصل بين نشطاء الحراك الشعبي وقوات الأمن بشرط إقامة نقاط تفتيش مشتركة بين أفراد الأمن والمتظاهرين لحماية الاحتجاجات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يعيدون فتح الطرق والجسور في الناصرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يعيدون فتح الطرق والجسور في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).