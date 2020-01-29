2020/01/29 | 20:43 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل أحد شخصيات السليمانية المعروفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل أحد شخصيات السليمانية المعروفة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل أحد شخصيات السليمانية المعروفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).