الاتحاد الاوربي يصدق بالاغلبية على قرار خروج بريطانيا من الاتحاد

2020/01/29 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد عثمان الخالدي، الاربعاء 29 - 1 - 2020، عن توافق اغلب القوى السياسية على شخصية محددة لمنصب رئيس الوزرء في الحكومة الانتقالية المقبلة.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن "صفقة القرن" التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثير الكثير من التساؤلات، فيما أشار إلى أنه لا سلام دائما بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا من خلال حل الدولتين.

بغداد اليوم - كردستان

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الاربعاء 29 كانون الثاني 2020، على تصريح لقيادي في ائتلاف دولة القانون تحدث فيه عن وجود ضباط مخابرات من إسرائيل داخل اقليم كردستان بهدف تأجيج الوضع في بغداد ومحاف

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