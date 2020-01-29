مغردون يطلقون هاشتاغ

2020/01/29 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأطلقت مجموعة "عراقيات للتغيير" اليوم الاربعاء،حملة تهدف لحماية النساء والناشطات المشاركات بالاعتصامات والتظاهرات في الديوانية وباقي المحافظات، من العنف والتهديد.وقالت عضو المبادرات منار الزبيدي في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس" إن هذه الحملة تهدف إلى الحد من العنف والقتل و التهديد الذي تعرضن لها الكثير من الناشطات المشاركات والداعمات للاحتجاجات الشعبية .واضافت ، أن الحملة تتضمن نشر صور النساء والناشطات المشاركات بالتظاهرات مع هاشتاغ "الناشطات لسن هدف"، وهي حملة مدافعة ومناصرة لهن من اجل تحقيق جميع المطالب .

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