العراق: قمع للمظاهرات بهدف الردع؟

2020/01/29 | 21:15 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حدث اليوم نتحدث عن العراق لنعرف لماذا اختارت السلطات العراقية استراتيجية قمع المظاهرات ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى؟

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