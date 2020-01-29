2020/01/29 | 21:15 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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في حدث اليوم نتحدث عن العراق لنعرف لماذا اختارت السلطات العراقية استراتيجية قمع المظاهرات ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: قمع للمظاهرات بهدف الردع؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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