ترامب يشن أعنف هجوم على بولتون ومجلس الشيوخ يدخل مرحلة جديدة في المحاكمة

2020/01/29 | 21:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (رويترز) – شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعنف هجوم له حتى الآن على جون بولتون بعد أن صور المستشار السابق للأمن القومي ترامب بأنه لعب دورا محوريا في حملة الضغط ذات الدوافع السياسية على أوكرانيا، في الوقت الذي استعد … Readmore

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