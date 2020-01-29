2020/01/29 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة الرأي الكويتية، الاربعاء (29 كانون الثاني 2020)، عن السبب الحقيقي وراء منع السلطات الك...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحيفة كويتية تكشف السبب الحقيقي لمنع صدام حسين من دخول البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحيفة كويتية تكشف السبب الحقيقي لمنع صدام حسين من دخول البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).