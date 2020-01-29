2020/01/29 | 21:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علك: الدورة بمشاركة 50 مشاركاً بين مدرب وحكم من عشر محافظات وتستمر لخمسة ايام

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