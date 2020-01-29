رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال

2020/01/29 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، التعاقد مع الدولي البرتغالي، برونو فيرنانديز، قادمًا من سبورتنج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وارتبط اللاعب برونو فيرنانديز بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بـ مانشستر يونايتد، بعدما فشل النادي في ضمه بالصيف الماضي، لكنه الآن أصبح لاعبًا لبطل إنجلترا التاريخي.النادي أعلن عبر موقعه الرسمي […]

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