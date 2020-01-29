خالد حسن يوسف - فلنجتمع على دين المواطنة

2020/01/29 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف تحدث معي صديق سابق في تواصل الفيسبوك, وسألني لماذا حذفتني من قائمتك؟بدوري أخبرته تعلم مواقفي من الشأن الصومالي وهو ما أسفر عن هذه القطيعة معك ومع أخرين كثر أيضا.سبب حذفي لك يأتي في هذا السياق, قاطعني المشار إليه قائلا: ارحمني من فلسفتك وقل لي سبب مباشر؟ردي لكونك سجلت إعجابك ومباركتك لمسرحية الانتخابات التي تمت بين العنصريين الإسحاقيين، اتخدت تجاهك موقف وهذا ينطبق على أخرين, ولي......

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