خالد صبيح - عوامل نجاح واخفاق انتفاضة تشرين

2020/01/29 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_صبيح استخلص بعض دارسي تجارب الربيع العربي ثلاثة عوامل باجتماعها تحقق النجاح لهذه الثورات؛ هي: اولا، استمرار التظاهرات واتساعها والتمركز في ساحات المدن العامة، وثانيا، تفكك النخبة الحاكمة واتباعها من اعلاميين ومثقفين وغيرهم، بتخليها عن النظام او بانشقاقها عنه، وثالثا، انحياز المؤسسة الامنية، خصوصا الجيش، الى جانب المنتفضين، أو على الاقل حيادها، بمعنى عدم تنفيذها لأوامر القمع.تحقق هذا في مصر وت......

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