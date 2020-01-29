لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”.. هذا المكان اكثر امانا في الطائرة

2020/01/29 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد مجموعة من العلماء انه يمكن للمسافر ان يتجنب الاصابة بفيروس كورونا عبر اختيار مكان يعتبر الاكثر امنا في الطائرة.فقد صمم خبراء من جامعة إيموري، نموذجا لحركة الركاب على متن الطائرة، لإظهار كيف يمكن أن تنتشر الفيروسات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يجلسون بالقرب من الممرات هم الأكثر عرضة للاتصال بالركاب […]

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