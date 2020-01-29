الصين: كل خطة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف المهنية

2020/01/29 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن كل خطة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هوا تشونينغ، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن “آراء ومواقع الأطراف المعنية الرئيسة، بما فيها فلسطين، لا بد من أخذها بعين الاعتبار في البحث عن حل القضية […]

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