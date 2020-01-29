اختبار بأربعة أيام لحسم ملف الترشيح

2020/01/29 | 21:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مراقبون إن مهلة رئيس الجمهورية الأربعة أيام اختبار حقيقي للكتل السياسية في حسم ملف مرشح رئاسة الحكومة بعد شد وجذب دام اكثر من 56 يوماً وبعد أن قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا.

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