سأويد محمد علاوي.. احمد سعداوي

2020/01/29 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: سأويد محمد توفيق علّاوي وأبصم له مئة في المئة في حالة: .1 ـ يظهر بخطاب متلفز يعلن فيه أنه جاء بناءً على رغبة متظاهري ومحتجي “ثورة تشرين”، وسيعمل على تلبية مطاليبهم ضمن سقف زمني معلوم لا يتجاوزه أبداً.2 ـ يثبت تسمية “ثورة تشرين” في المخاطبات الرسمية.3 ـ يتعهّد […]

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