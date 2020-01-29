الأنبار..(عنصر التوازن) في المعادلة العراقية!!

2020/01/29 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب كنت حريصا على الدوام أن أكتب عن الأنبار ، بما يليق بتاريخ أهلها وعشائرها الكرام ونخبها المثقفة وكوادرها المجربة ، ومضايف أهلها العامرة بالكرم والترحيب ، وقد إختبرت رجالاتها سوح المعارك والمنازلات على مر التاريخ القريب والبعيد، فكانوا أهلا لكل فضيلة ، ويشهد لهم القاصي والداني أنهم ، لم يكونوا الا دعاة […]

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