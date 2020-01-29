“عمرو دياب” يطرح ألبومه الجديد فى هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

2020/01/29 | 21:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشف الهضبة عمرو دياب ، عن موعد طرح ألبومه الجديد “سهران”، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ونشر عمرو دياب صورة له ، وعلق عليها: “انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020″، وهو الحدث الذى ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضى.ومن المقرر أن يطرح الهضبة ، خلال الأيام المقبلة […]

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