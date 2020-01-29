2020/01/29 | 21:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..افتتح مجلس القضاء الاعلى صباح اليوم الاربعاء المبنى الجديد لمحكمة تحقيق ‏الخفر في الرصافة، التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية.‏ واعلن بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عن “افتتاح المبنى الجديد لمحكمة تحقيق الخفر في الرصافة اليوم من قبل رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابري ومجموعة من نواب رئيس […]

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