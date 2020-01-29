برهم صالح محذراً سياسيي العراق: اقصى مدة لكم حتى السبت

2020/01/29 | 21:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لايزال استحقاق اختيار مرشح لرئاسة الحكومة في العراق في غاية التعقيد.فمنذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فشلت القوى السياسية والكتل البرلمانية ...

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