2020/01/29 | 21:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية تضرب مناطق في كوردستان

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