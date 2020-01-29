الرئيس العراقي يقول إنه سيعين رئيسا للوزراء إن لم تقدم الكتل السياسية مرشحها

2020/01/29 | 21:43 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس العراقي برهم صالح الأربعاء في رسالة وجهها إلى الكتل البرلمانية إنه وفي حال لم تتمكن الكتل المعنية من ترشيح رئيس جديد للوزراء، خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل، خلال ثلاثة أيام، فإنه سيمارس "صلاحياته الدستورية من خلال تكليف" من يجده الأكثر "مقبولية نيابيا وشعبيا".

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