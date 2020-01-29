2020/01/29 | 21:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

اكدت وسائل اعلام محلية، عن مصدر مطلع، اليوم، وصول تحالفي سائرون الفتح لاتفاق حول مرشح منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وقالت، انسائرون والفتح اتفقوا مساء اليوم على تسمية المرشح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

ورجحت، الذي طلب عدم ذكر انه يتم تكليف علاوي خلال الساعات القلي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر والعامري يتفقون على "علاوي" مرشحا لـــ رئاسة الوزراء ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر والعامري يتفقون على "علاوي" مرشحا لـــ رئاسة الوزراء ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).