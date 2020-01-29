واخيرا .. الكشف عن السبب الحقيقي لــ منع

2020/01/29 | 21:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف أمين صندوق اتحاد الجودو يوسف دلي لـ وسائل الاعلام الكويتية أن ما تردد عن عدم منح تأشيرة دخول لمدرب الجودو اليمني صدام حسين بن حازب بسبب اسمه المطابق لاسم الطاغية صدام حسين غير صحيح، وأن الأمر يتعلق بعدم وجود صلاحية في جوازه لأكثر من ستة أشهر، وهو شرط أساسي للحصول على التأشيرة ...

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