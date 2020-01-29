إيفرتون يرفض مبلغا خرافيا من برشلونة لضم مهاجمه المصاب

2020/01/29 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي إيفرتون الإنجليزي يرفض مبلغا خرافيا من برشلونة لضم مهاجمه البرازيلي المصاب ريتشارليسون

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