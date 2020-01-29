قطر تعلن عن تخرج أول فتاة برتبة طيار مقاتل

2020/01/29 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت قطر عن تخريج أول فتاة كطيار مقاتل، وذلك ضمن فعاليات تخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية.وذكر التلفزيون القطري أن أمير البلاد تميم بن حمد، حضر فعاليات تخريج الدفعة السابعة التي تضمنت تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل.وبدأ العرض الجوي لعدد من طائرات القوات الجوية الأميركية، فيما […]

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