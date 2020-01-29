بالفيديو.. احتراق ناقلة نفط قبالة الشارقة فی الإمارات

2020/01/29 | 21:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.

وحسب "رويترز" جاءت التعليقات في إشعار تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للوكالة.

ووفقًا للمراسلة الصحفية كاتي مكيو، فإن الناقلة المشتعلة هي سفينة MV Osprey وهي تابعة لشركة نرويجية للأحمال الثقيلة.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبو موسى.

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