البرلمان الأوروبي يصادق بالأغلبية على اتفاق بريكست

2020/01/29 | 21:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على الاتفاق بين بروكسل ولندن حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ621 صوتا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت.

وهذه هي المرحلة الرئيسة الأخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على الاستفتاء حول بريكست.

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