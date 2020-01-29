2020/01/29 | 21:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس مكافحة الفساد يبين قيمة الأموال المنهوبة.. ويتخذ خطوات لاستردادها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس مكافحة الفساد يبين قيمة الأموال المنهوبة.. ويتخذ خطوات لاستردادها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس مكافحة الفساد يبين قيمة الأموال المنهوبة.. ويتخذ خطوات لاستردادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).