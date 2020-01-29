سياسي مستقل: تصعيد الشارع لن يهدد الكتل السياسية وهذا هو المتضرر الوحيد

2020/01/29 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة رأى السياسي المستقل محمد العكيلي، اليوم الاربعاء، ان تصعيد حركة الاحتجاجات الذي يشهده الشارع لن يهدد الكتل السياسية بشيء والمتضرر الوحيد منه هو الشارع نفسه.وقال العكيلي في حديث لقناة العهد وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، ان “هناك قوى سياسية مستفيدة من التصادم الحاصل في الشارع، و كل الفرضيات تشير الى عودة البلاد […]

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