2020/01/29 | 21:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – قالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم الأربعاء إنها شنت هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت أهدافا سعودية منها منشآت تابعة لشركة أرامكو وذلك في أول إعلان للمسؤولية عن مثل هذه الهجمات منذ عرضها وقف الهجمات قبل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا أرامكو وأهدافا أخرى في السعودية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا أرامكو وأهدافا أخرى في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).