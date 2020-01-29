2020/01/29 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هزة ارضية تضرب مناطق في السليمانية واربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هزة ارضية تضرب مناطق في السليمانية واربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هزة ارضية تضرب مناطق في السليمانية واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).