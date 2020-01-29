مغردون يطلقون هاشتاغ ” الناشطات لسن هدف ” لحماية المتظاهرات من التهديد

2020/01/29 | 21:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مجموعة “عراقيات للتغيير” اليوم الاربعاء،حملة تهدف لحماية النساء والناشطات المشاركات بالاعتصامات والتظاهرات في الديوانية وباقي المحافظات، من العنف والتهديد.حتى الكفار من جانوا يقاتلون جيوش المسلمين ما تعرضوا للمسعفات الي جانن يداون الجرحى بس انتو اسوء من الكفار #الناشطات_لسن_هدف — بـٰ̲ـہشـٰ̲ـہاٰئرٰ،♥️🇮🇶 (@Basha82856247) January 29, 2020 وقالت عضو المبادرات منار الزبيدي ” إن هذه الحملة […]

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