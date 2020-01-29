تطورات مرشح رئاسة الحكومة.. عودة علاوي للواجهة وحراك سريع هذه الليلة

2020/01/29 | 21:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عادت حظوظ مرشح رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي من جديد بعد ان تعرقلت الاسبوع الماضي عند اقترابه من التكليف.

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