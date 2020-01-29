رشيد غويلب - قرنفل أحمر على قبور الشهداء والضحايا / استذكار حصار لينينغراد الشهير

2020/01/29 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في 27 كانون الثاني الحالي استذكرت لينينغراد (بطرسبيرغ) أكثر من مليون شهيد وضحية جراء الحصار النازي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.لقد أراد النازيون الالمان تجويع سكان المدينة التي كانت مهدا لثورة أكتوبر الاشتراكية، وتدميرها بقصف الطائرات والمدفعية.لقد استطاع الجيش الأحمر في ذلك اليوم من عام 1944 اختراق الطوق النازي، الذي بدأ في 8 أيلول 1941.واشارت تقارير صحفية الى تجمع حشد ضخم عند مدخل مق......

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