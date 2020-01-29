الصين تستعين بروسيا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا

2020/01/29 | 22:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت القنصلية الروسية في مدينة غوانزو الصينية ان بكين سلمت جينوم فيروس كورونا إلى السلطات الروسية حتى يتمكن البلدان من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس.ويرى الخبراء أن الحصول على تسلسل الجينوم لدى الفيروس يعتبر خطوة ضرورية لمعرفة المزيد عنه وتطوير اختبار تشخيصي ثم وضع لقاح في نهاية المطاف.وكشفت دراسة جديدة نشرت في […]

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