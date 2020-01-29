الفلسطينيون يجمعون على رفض صفقة القرن ويستعدون للمواجهة

2020/01/29 | 22:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن خطاب الرئيس محمود عباس مساء امس تضمن خطة القيادة للتحرك على مختلف المستويات لمواجهة ما تسمى صفقة القرن.وأوضح المالكي في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاربعاء، أن فلسطين ستطلب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، السبت المقبل الدعم والإسناد للموقف الفلسطيني من أجل […]

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