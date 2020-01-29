كربلاء تحتضن مباريات الشرطة في دوري ابطال آسيا

2020/01/29 | 22:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الشرطة الرياضي، أن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اشعره بأن مبارياته في دوري بطل آسيا 2020 ستقام على ملعب “كربلاء الدولي”.وذكر نادي الشرطة في بيان انه “بعد تمسك ادارة نادي الشرطة، بحقها الشرعي باستضافة مبارياتها في إطار دوري ابطال اسيا على الملاعب العراقية، الاتحاد الاسيوي يشعر ادارة نادي الشرطة بخوض مباريات كل من […]

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