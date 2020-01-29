لـــ تحقيق

2020/01/29 | 22:14 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أكد اليوم عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، وجود ضباط في جهاز المخاابرات الاسرائيلي باقليم كردستان، لتحقيق هدف خطيـر للغاية حسب قوله.

وقال الصيهود في حديث صحفي "لا شك ان اقليم كردستان وبسبب السياسة التوسعية العداااائية للأسرة الحاكمة في الإقليم، أصبح ملاذاً آمناً للبعثي...

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