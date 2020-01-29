التعليم العالي تعلن تخفيض الاجور الدراسية لطلبة الدراسة الموازية

2020/01/29 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي تعليمات، اليوم الاربعاء، تخفيض الاجور الدراسية لطلبة الموازي (التعليم الحكومي الخاص) في الجامعات الحكومية.وذكر بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “التعليمات نصت على احتساب تخفيض الاجور الدراسية للطلبة العشرة الاوائل للمراحل الدراسية فوق الاولى على مستوى عدد طلبة المرحلة بالكامل وتسلسل الطالب ضمن زملائه في هذه المرحلة كافة على ان […]

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