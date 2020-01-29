2020/01/29 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يوجد كائن صغير يعد أسوأ عدو للبشرية وهو مرتبط بالأحداث المظلمة والمميتة في العالم كما انه ينشر الفيروسات القاتلة.وكشفت التقارير عن وفاة أكثر من 80 فردا نتيجة تفشي فيروس “كورونا” في الصين، ويُعتقد أن الوباء الفتاك بدأ في سوق مدينة ووهان، التي عُزلت منذ ذلك الحين، حيث بيعت الخفافيش كطعام.وأدى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كائنات قتلت الملايين ونشرت أمراضا مرعبة عبر التاريخ!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كائنات قتلت الملايين ونشرت أمراضا مرعبة عبر التاريخ!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).