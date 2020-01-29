حكم عراقي بالتايكواندو يفوز بالافضل عربياً

2020/01/29 | 22:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نال العراقي ناظم محمد خلف جائزة أفضل حكم في البطولة العربية للتايكواندو المقامة في مدينة الفجيرة الإماراتية.





وقال رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور ابراهيم البهادلي، لاعلام النادي ان "فوز الحكم العراقي بجائزة الافضل يعد مفخرةً ودافعاً معنوياً لبقية الحكام العراقيين لتقديم الافضل محلياً وخارجية عسى ولعل ان يتواجد الحكم العراقي في المحافل العالمية مستقبلاً".

وعلى هامش البطولة شارك الاتحاد العراقي باجتماعات الاتحادات واللجان العربية التي وعدت بتكثيف وتقديم الدعم و الاهتمام للاتحاد العراقي بالتايكواندو واشراكه باكثر عدد من لجانه وبطولاته التي ستكون بوابة لصناعة البطل العراقي والنجوم واكتشافها وتقديمها للميادين العالمية .

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