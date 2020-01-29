الشرطة يعلن فشل صفقة انتقال الكولمبي بالمينو

2020/01/29 | 22:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي الشرطة، اليوم الاربعاء، فشل صفقة انتقال لاعبه الكولومبي بالمينو.

وذكر النادي، انه قبل ساعات من الأن تلقت الهيأة الادارية لنادي الشرطة اتصالا من ادارة نادي المحترف الكولومبي بالمينو يرفضون من خلاله اتمام الاتفاق على انتقال الاخير.

واعلن نادي الشرطة بكرة القدم تعاقده مع لاعب جديد يملك الجنسية الكولومبية قبل ساعات.

وذكروا ان اللاعب سيلتحق خلال اليومين المقبلين بصفوف الفريق بانتظار صدور سمة الدخول الى الاراضي العراقية.

ويقوم الشرطة باستقطابات جديدة بعد الهزيمة بسباعية امام الشباب السعودي في مجموع المباراتين ببطولة الاندية العربية.

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