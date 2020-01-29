مفوضية حقوق الإنسان: جهات حكومية قتلت وتقتل المتظاهرين دون رادع

2020/01/29 | 22:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادجدد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، مساء اليوم الأربعاء، أن جهات حكومية تأكيده على أن جهات حكومية "قتلت" قتلت وتقتل المتظاهرين منذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول 2019 ولغاية اليوم.وقال البياتي في لقاء متلفز تابعته "كلكامش برس"، إن "من مهام القوات الامنية حماية المواطن العراقي في اي مكان وزمان، سواء كان متظاهر او مواطن عادي".وأضاف "عندما نتكلم عن حقوق الانسان هناك معايير مرسومة دوليا من قبل الامم المتحدة هي التي ترسم قاعدة لآلية التعامل مع المتظاهرين، وهذه المعايير لا يمكن استخدام القوة فيها، الا في حالات استثنائية ومحدودة جدا كحالات الدفاع عن النفس".واستدرك بأنه حتى في حالات الدفاع عن النفس "تكون هناك دائما اجراءات مسبقة، تتمثل باستخدام وسائل غير مؤذية وغير قاتلة كالماء والغاز المسيل للدموع، وطبعا لكل وسيلة من هذه الوسائل معايير معينة".وبين البياتي "لكن الارقام المتوفرة لدينا تتحدث عن قتل اكثر من 500 متظاهر، وهذا دليل على ان هناك عنف مستخدم ضد المتظاهرين، نعم تكون هناك مجاميع منفلتة ومخربين ولكن هناك الكثير من الوسائل لعزل هؤلاء، كما انهم مجاميع قليلة لا ترقى الى المجاميع الكبيرة التي تتظاهر منذ اكثر من 120 يوم".وشدد "الارقام تشير الى ان هناك عنف ومفوضية حقوق الانسان والامم المتحدة اعلنت ذلك اكثر من مرة".ونبه البياتي الى ان "مفوضية حقوق الإنسان هي جهة رقابية ترصد الانتهاكات وتحقق فيها تحقيقا ابتدائيا وفقا لآلياتنا وإمكانياتنا المحدودة، وفي حال وجود انتهاك نرسل الملف الى الادعاء العام وهو المعني بإحالة الموضوع الى القضاء والتعامل مع الجهات المتخصصة والقضائية".واوضح انه "في التظاهرة الاولى التي انتهت في السادس تشرين الاول كانت المفوضية عضو في اللجنة التحقيقية التي اثبتت ان هناك انتهاك وقتل واصابات في صفوف المتظاهرين تسببت بها جهات حكومية".وختم البياتي بالقول "كان من المفترض ان تكون هناك اجراءات حقيقية لمحاسبة ومعاقبة المتسببين والمتورطين بذلك ولكن للاسف الشديد لم نرى اجرءاءات لاحقة بعد ذلك، وبالتالي العنف مستمر والموضوع ليس فقط كتبا رسمية او شعارات او تصريحات وانما هناك دماء وقتل في الميدان".

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