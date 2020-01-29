خلية الاعلام الامني تعلن مقتل منتسبين بهجوم لداعش في كركوك

2020/01/29 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن مقتل منتسبين بهجوم لعناصر داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مقاتلين إثنين منسوبين الى السرية الرابعة بالفوج الأول في اللواء الخامس والأربعين، قد استشهدا بعد أن تعرضت عناصر من عصابات داعش الإرهابية على نقطة تابعة للسرية على الطريق الرئيسي بغداد - داقوق ضمن محافظة كركوك".

بغداد اليوم- النجف

أصدرت مديرية شرطة محافظة النجف، الاربعاء (29 كانون الثاني 2020)، بيانا توضيحا ردا على اتهامات بتعذيب احد المتظاهرين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي ما نشرته قناة العربية حول تعرض متظاهر للتع

بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس مجلس ناحية المنصورية(45كم شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، راغب العنبكي، الاربعاء (29 كانون الثاني 2020)، أن سيطرة القوات الامنية على مناطق شرق المحافظة ساهمت بشكل كبير، بمنع حصول خروقات منذ 6 اشهر.

وقال العنبكي لـ

بغداد اليوم- بغداد

كشف وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن سيناريوهات متوقعة تسمح بدور جديد لحلف الناتو في العراق بعد تصويت مجلس النواب على قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد.

وقال متحدث عسكري عراقي، لفرانس برس، "نتحدث مع دول الت

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