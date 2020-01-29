2020/01/29 | 22:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن مقتل منتسبين اثنين بهجوم لـ"داعش" في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضوا على نقطة تابعة للسرية على الطريق الرئيسي بغداد - داقوق ضمن محافظة كركوك".

واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد مقاتلين إثنين منسوبين الى السرية الرابعة بالفوج الأول في اللواء الخامس والأربعين".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تعلن مقتل منتسبين اثنين بهجوم لـ'داعش' في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تعلن مقتل منتسبين اثنين بهجوم لـ'داعش' في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).