داعش يباغت نقطة عسكرية للجيش العراقي جنوبي كركوك

2020/01/29 | 22:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، مقتل جنديين، بهجوم لتنظيم داعش جنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز "استشهاد مقاتلين إثنين منسوبين الى السرية الرابعة بالفوج الأول في اللواء الخامس والأربعين، بعد أن تعرضت عناصر من عصابات داعش الإرهابية على نقطة تابعة للسرية على الطريق الرئيسي بغداد - داقوق ضمن محافظة كركوك".

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